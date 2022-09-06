Продажа здания банка «Нейва» в столице Урала не состоялась
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь не состоялись торги по продаже главного офиса банка «Нейва». Желающих купить пятиэтажное здание на Чапаева, 3А просто не нашлось. Об этом сообщили в Едином реестре сведений о банкротстве.
Само здание площадью 4,5 тысяч квадратных метров вместе с участком земли под ним выставлялись на торги за 275,4 миллиона рублей. До этого предпринимались попытки продать его за 306 миллионов рублей, но покупателей тоже не было.
Напомним, что в прошлом году арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Центробанка о принудительной ликвидации банка «Нейва», что позволило финансовой организации избежать банкротства, так как стоимости имущества было достаточно для выплат кредиторам.
Само здание площадью 4,5 тысяч квадратных метров вместе с участком земли под ним выставлялись на торги за 275,4 миллиона рублей. До этого предпринимались попытки продать его за 306 миллионов рублей, но покупателей тоже не было.
Напомним, что в прошлом году арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Центробанка о принудительной ликвидации банка «Нейва», что позволило финансовой организации избежать банкротства, так как стоимости имущества было достаточно для выплат кредиторам.
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