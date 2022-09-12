Посещаемость торговых центров Екатеринбурга снизилась на 14%

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы стали реже посещать торговые центры. В 2022 трафик снизился на 14% процентов по сравнению с летом прошлого года, и на 24% по сравнению с допандемийным годом.Об этом пишет «Коммерсантъ-Урал». Эксперты предполагают, что интерес горожан к торговым центрам снизился из-за ухода иностранных брендов, а также из-за необходимости больше экономить.Однако отмечается, что снижение трафика не коснулось ТЦ «Гринвич» и «Пассаж». В августе прошлого года «Гринвич» посетили 1,48 миллиона человек, в этом году – около 1,5 миллиона. Пассаж в 2021 году посетили 518 тысяч человек, в 2022 – 596,5 тысячи.