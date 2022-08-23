В Свердловской области гранты получат 70 предпринимателей
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области выбрали 70 предпринимателей, которые получат гранты от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов.
Как рассказали в департаменте информполитики региона, помощь получат 62 социальных предпринимателя и восемь молодых бизнесменов. В числе победителей оказался проект научно-производственного предприятия «Детская Восстановительная Медицина» по созданию инновационной опоры для детей с ДЦП. Предприятию выделят 500 тысяч рублей на приобретение материалов, комплектующих и станка.
Также деньги выделят на реализацию проекта по формированию финансовой грамотности и гибких навыков у детей от 6 до 15 лет. А 25-летняя предпринимательница Ульяна Уварова выиграла грант на производство мебели в новых условиях.
Исполняющая обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова отметила, что всего в этом году на реализацию социальных проектов и инициатив молодых предпринимателей из федерального бюджета будет направлено 31,2 миллиона рублей, а из областного – 2,3 миллиона рублей.
Добавим, что авторам проектов предстоит самим инвестировать не менее 25% его стоимости.
Как рассказали в департаменте информполитики региона, помощь получат 62 социальных предпринимателя и восемь молодых бизнесменов. В числе победителей оказался проект научно-производственного предприятия «Детская Восстановительная Медицина» по созданию инновационной опоры для детей с ДЦП. Предприятию выделят 500 тысяч рублей на приобретение материалов, комплектующих и станка.
Также деньги выделят на реализацию проекта по формированию финансовой грамотности и гибких навыков у детей от 6 до 15 лет. А 25-летняя предпринимательница Ульяна Уварова выиграла грант на производство мебели в новых условиях.
Исполняющая обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова отметила, что всего в этом году на реализацию социальных проектов и инициатив молодых предпринимателей из федерального бюджета будет направлено 31,2 миллиона рублей, а из областного – 2,3 миллиона рублей.
Добавим, что авторам проектов предстоит самим инвестировать не менее 25% его стоимости.
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