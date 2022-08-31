Сотрудники Уралвагонзавода будут работать сверхурочно
Экономика
Фото: Антон Гуськов / ЕАН
Сотрудников Уралвагонзавода, задействованных в выполнении государственного оборонного заказа, перевели на особый режим работы. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе предприятия рассказали, что теперь сотрудников смогут привлекать к сверхурочным работам в будни и выходные. Переработки должны оплачиваться в двойном размере. Такое решение принято в связи с «увеличением объемов важнейших для обороноспособности страны задач».
Сотрудников смогут привлекать в будни к сверхурочным работам на срок до четырех часов, а в выходные – до восьми. Надбавка к действующей тарифной ставке составит 35%.
– Нововведение касается не только работников механосборочного, но и металлургического и вагоносборочного производств, которые задействованы в выполнении работ по гособоронзаказу, – отметили на Уралвагонзаводе.
Кроме того, на предприятии внедрена система временных переводов на работу в подразделения механосборочного производства из других подразделений. За счет работодателя организовано переобучение и повышение квалификации.
В пресс-службе предприятия рассказали, что теперь сотрудников смогут привлекать к сверхурочным работам в будни и выходные. Переработки должны оплачиваться в двойном размере. Такое решение принято в связи с «увеличением объемов важнейших для обороноспособности страны задач».
Сотрудников смогут привлекать в будни к сверхурочным работам на срок до четырех часов, а в выходные – до восьми. Надбавка к действующей тарифной ставке составит 35%.
– Нововведение касается не только работников механосборочного, но и металлургического и вагоносборочного производств, которые задействованы в выполнении работ по гособоронзаказу, – отметили на Уралвагонзаводе.
Кроме того, на предприятии внедрена система временных переводов на работу в подразделения механосборочного производства из других подразделений. За счет работодателя организовано переобучение и повышение квалификации.
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