Сотрудники Уралвагонзавода будут работать сверхурочно

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудников Уралвагонзавода, задействованных в выполнении государственного оборонного заказа, перевели на особый режим работы. Об этом сообщает ТАСС.В пресс-службе предприятия рассказали, что теперь сотрудников смогут привлекать к сверхурочным работам в будни и выходные. Переработки должны оплачиваться в двойном размере. Такое решение принято в связи с «увеличением объемов важнейших для обороноспособности страны задач».Сотрудников смогут привлекать в будни к сверхурочным работам на срок до четырех часов, а в выходные – до восьми. Надбавка к действующей тарифной ставке составит 35%.– Нововведение касается не только работников механосборочного, но и металлургического и вагоносборочного производств, которые задействованы в выполнении работ по гособоронзаказу, – отметили на Уралвагонзаводе.Кроме того, на предприятии внедрена система временных переводов на работу в подразделения механосборочного производства из других подразделений. За счет работодателя организовано переобучение и повышение квалификации.