Центра международной торговли в Екатеринбурге больше нет
Экономика
Фото: фрагмент панорамы с Гугл-карт
Огромное здание по адресу улица Куйбышева, 44Д в Екатеринбурге больше не украшает англоязычная надпись «World Trade Center» (что можно перевести и как «Всемирный торговый центр», и как «Центр международной торговли». На то, что аршинные буквы были демонтированы с офисника, обратили внимание авторы телеграм-канала «Квартал миллионеров».
Таким образом, можно предполагать, что после смены владельца смениться название центра для торговли и бизнеса, а, возможно, и функционал. Собственник же у Центра международной торговли в Екатеринбурге сменился в связи с банкротством изначального владельца. На торгах, прошедших ещё в феврале этого года, за здание заплатили немногим больше миллиарда рублей. Это при том, что долг, из-за которого Центр пошёл на банкротство изначально составлял «всего» 311 миллионов рублей.
Здание (вернее, значительную его часть) приобрела на торгах компания «Уралтранссервис», которая предпочитает называться в последнее время «Удобной Транспортной Службой». Это юридическое лицо специализируется на перевозке грузов по крупнейшим российским городам, включая Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Пермь и Екатеринбург.
Таким образом, можно предполагать, что после смены владельца смениться название центра для торговли и бизнеса, а, возможно, и функционал. Собственник же у Центра международной торговли в Екатеринбурге сменился в связи с банкротством изначального владельца. На торгах, прошедших ещё в феврале этого года, за здание заплатили немногим больше миллиарда рублей. Это при том, что долг, из-за которого Центр пошёл на банкротство изначально составлял «всего» 311 миллионов рублей.
Здание (вернее, значительную его часть) приобрела на торгах компания «Уралтранссервис», которая предпочитает называться в последнее время «Удобной Транспортной Службой». Это юридическое лицо специализируется на перевозке грузов по крупнейшим российским городам, включая Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Пермь и Екатеринбург.
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