Проезд в общественном транспорте Свердловской области подешевеет на 10 рублей, но не для всех

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 1 сентября по 31 декабря можно будет экономить 10 рублей с каждой поездки в общественном транспорте. Такое предложение действует только при оплате проезда Единой социальной картой «Уралочка» или картой «Мир».Как рассказали в департаменте информполитики региона, акция распространяется на оплату проезда в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга и в ряде маршрутов городов Свердловской области: Среднеуральска, Верхней Пышмы, Ревды, Сысерти, пгт Шаля, Березовского, Краснотурьинска, Первоуральска и Нижнего Тагила.Напомним, что проект «Единая социальная карта» начали реализовывать в Свердловской области в ноябре 2018 года. Оформить карту «Уралочка» можно в 800 пунктах – офисах оператора «Сапфир-эксперт», банках Синара, ВТБ, Почта-банка, Россельхозбанке, МФЦ и отделениях Почты России. Скидка 10 рублей будет предоставляться как при оплате физической, так и электронной картой «Уралочка».