Свердловская область получит гранты на развитие туризма в 2023 году
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область вошла в перечень регионов России, которые в следующем году получат гранты на развитие туристической отрасли. Об это сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Планируется, что в 2023 году поддержку получат не менее тысячи проектов регионов России на общую сумму 5,3 миллиарда рублей.
На создание и развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов Свердловская области и еще 43 региона получат 3,1 миллиарда рублей. Также области и еще девяти регионам выделят 700 миллионов рублей на создание кемпингов и автокемпингов.
Кроме того, 21 регион, в том числе Свердловская область, получит 1,55 миллиарда рублей на покупку туристического оборудования, оборудования для инфоцентров и пунктов проката, создание электронных путеводителей, развитие туристической среды для людей с ОВЗ, а также на разработку новых туристических маршрутов.
Планируется, что в 2023 году поддержку получат не менее тысячи проектов регионов России на общую сумму 5,3 миллиарда рублей.
На создание и развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов Свердловская области и еще 43 региона получат 3,1 миллиарда рублей. Также области и еще девяти регионам выделят 700 миллионов рублей на создание кемпингов и автокемпингов.
Кроме того, 21 регион, в том числе Свердловская область, получит 1,55 миллиарда рублей на покупку туристического оборудования, оборудования для инфоцентров и пунктов проката, создание электронных путеводителей, развитие туристической среды для людей с ОВЗ, а также на разработку новых туристических маршрутов.
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