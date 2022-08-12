В столице Урала открылись первые магазины сети дискаунтеров «Чижик»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 15 августа, в Екатеринбурге открылись первые магазины сети «жестких» дискаунтеров «Чижик». Также в городе начал работу распределительный центр торговой сети.В столице Урала открылись три продуктовых магазина «Чижик»: на Серафимы Дерябиной, 24, Волгоградская, 47 и Крестинского, 2. Всего до конца августа в области планируют открыть еще 11 точек, а до конца года – 40 магазинов.Помимо этого, в городе открылся новый мультиформатный распределительный центр компании X5 Group (в которую входит и сеть «Чижик»). Он будет снабжать продуктами питания 250 магазинов в Екатеринбурге и Свердловской области. Товары также будут поставлять в соседние регионы.