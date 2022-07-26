Бизнесмен из Екатеринбурга предсказал рост цен на товары из-за пожара на складе OZON
Экономика
Фото: ГУ МЧС России по Московской области/50.mchs.gov.ru
Гендиректор компании «Фильд РУС» из Екатеринбурга Андрей Хватов заявил, что пожар на складе OZON в Подмосковье ударит по ценам на товары.
Кроме того, Андрей Хватов считает, что могут увеличиться сроки доставки товара, так как необходимо будет перенастраивать логистику. На сгоревшем складе у бизнесмена хранилось 15-20% от всего товара.
Напомним, что пожар начался в вчера днем на складе компании в селе Петровское Истринского района Подмосковья. Открытое горение удалось ликвидировать только сегодня в 5:45.
В Ozon обещают, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
– Цены вырастут однозначно, продавцам нужно хоть как-то компенсировать падение оборота из-за уничтожения товара, а многие в кредитах. Насколько повысят? Я думаю это зависит от ситуации с финансами у конкретного продавца. Не исключаю, что для каких-то товаров, по которым низкая конкуренция, рост будет значительнее, – сообщил Хватов порталу 66.RU.
Кроме того, Андрей Хватов считает, что могут увеличиться сроки доставки товара, так как необходимо будет перенастраивать логистику. На сгоревшем складе у бизнесмена хранилось 15-20% от всего товара.
Напомним, что пожар начался в вчера днем на складе компании в селе Петровское Истринского района Подмосковья. Открытое горение удалось ликвидировать только сегодня в 5:45.
В Ozon обещают, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
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