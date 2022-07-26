Бизнесмен из Екатеринбурга предсказал рост цен на товары из-за пожара на складе OZON

– Цены вырастут однозначно, продавцам нужно хоть как-то компенсировать падение оборота из-за уничтожения товара, а многие в кредитах. Насколько повысят? Я думаю это зависит от ситуации с финансами у конкретного продавца. Не исключаю, что для каких-то товаров, по которым низкая конкуренция, рост будет значительнее, – сообщил Хватов порталу 66.RU.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости