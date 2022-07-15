Свекла, капуста и картофель подешевели в Свердловской области
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за неделю цены на капусту, свеклу и картофель снизились в среднем на 10%. При этом некоторые продукты, наоборот, подорожали.
Согласно данным Свердловскстата, сильнее всего снизились цены на свеклу. Теперь средняя цена за килограмм свеклы – 47,5 рубля (-12,23%). Капуста белокочанная подешевела на 10,28% (33,52 рубля за килограмм), а картофель – на 10% (57,12 рубля за килограмм).
При этом вареная колбаса подорожала почти на 2% (499 рублей за килограмм), консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 1,16% (506 рублей за килограмм), лук репчатый – на 3,7% (51 рубль за килограмм).
Согласно данным Свердловскстата, сильнее всего снизились цены на свеклу. Теперь средняя цена за килограмм свеклы – 47,5 рубля (-12,23%). Капуста белокочанная подешевела на 10,28% (33,52 рубля за килограмм), а картофель – на 10% (57,12 рубля за килограмм).
При этом вареная колбаса подорожала почти на 2% (499 рублей за килограмм), консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 1,16% (506 рублей за килограмм), лук репчатый – на 3,7% (51 рубль за килограмм).
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