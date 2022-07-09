Рабочие Баранчинского электромеханического завода недополучили 20 миллионов рублей зарплаты
Экономика
Фото с фоициального сайта БЭМЗ / http://bemz.ru
Долг на общую сумму в 20 миллионов рублей накопился у Баранчинского электромеханического завода перед своими работниками. И, судя по заявлению уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, рабочим предстоит затянуть пояса ещё минимум на 3 месяца. «На уровне правительства Свердловской области этот вопрос рассматривался, на нашем уровне мы держим связь и с конкурсным управляющим, и с рабочим коллективом, и мы надеемся, что все-таки будет найден вариант, когда люди получат своё», — сказала она.
Завод, расположенный неподалёку от города Кушва, в 2020-м году прошёл процедуру банкротства. В прошлом году потянулась череда судебных процессов между бывшими и нынешними собственниками предприятия. Во время этих тяжб выяснилось, что у предприятия были средства, чтобы рассчитаться с рабочими, но деньги предпочли потратить на что-то ещё. Тогда речь шла о сумме в 15 миллионов рублей.
Баранчинский завод был основан в 1743-м году на реке Баранча. Изначально он занимался выплавкой чугуна и выпуском архитектурных украшений из железа. В 1921-м году завод был закрыт. Позже на его базе было запущено производство по выпуску электродвигателей. После банкротства и передачи завода под конкурсное управление дальнейшая судьба старейшего уральского предприятия не ясна. Даже его сайт давно не обновляется и выставлен на продажу.
Завод, расположенный неподалёку от города Кушва, в 2020-м году прошёл процедуру банкротства. В прошлом году потянулась череда судебных процессов между бывшими и нынешними собственниками предприятия. Во время этих тяжб выяснилось, что у предприятия были средства, чтобы рассчитаться с рабочими, но деньги предпочли потратить на что-то ещё. Тогда речь шла о сумме в 15 миллионов рублей.
Баранчинский завод был основан в 1743-м году на реке Баранча. Изначально он занимался выплавкой чугуна и выпуском архитектурных украшений из железа. В 1921-м году завод был закрыт. Позже на его базе было запущено производство по выпуску электродвигателей. После банкротства и передачи завода под конкурсное управление дальнейшая судьба старейшего уральского предприятия не ясна. Даже его сайт давно не обновляется и выставлен на продажу.
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