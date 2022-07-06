СОФПП подписал в Екатеринбурге соглашения с Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркетом»

– Мы продолжим совместную работу по созданию благоприятных условий по развитию электронной торговли малым и средним бизнесом, поддержке предпринимателей в выходе на крупнейшие маркетплейсы, – рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

– Мы планируем расширяться. Будем стараться максимально обеспечить предпринимателей комфортными условиями для развития. Более 90% наших продавцов – представители малого и среднего бизнеса, – сказал начальник складского комплекса Wildberries в Екатеринбурге Алексей Домбаев.

– У нас гибкая система сотрудничества, предприниматель может выбрать одну из трех схем взаимодействия: продажа со склада Ozon, продажа со своего склада, доставка силами продавца, – рассказал руководитель группы по работе с технологическими партнерами Дмитрий Демин.

– Любой магазин может привести нам товар на хранение, обработку и доставку до покупателя. Есть и другие модели работы с маркетплейсом: предприниматель может продавать на Маркете со своего склада или из офлайн магазина с доставкой за 1-2 часа либо использовать сервис как витрину, – сообщил директор «Яндекс Маркета» по взаимодействию с государственными органами Дмитрий Русаков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства на международной промышленной выставке «Иннопром» подписал три соглашения о взаимодействии с маркетплейсами.Подписи под соглашениями поставили СОФПП Валерий Пиличев, директор «Яндекс Маркета» по взаимодействию с государственными органами Дмитрий Русаков, руководитель группы по работе с технологическими партнерами Ozon Дмитрий Демин, а также начальник складского комплекса Wildberries в Екатеринбурге Алексей Домбаев.Кроме того, участники «Иннопрома» обсудили на стенде Свердловской области возможности электронных площадок для бизнеса и способы масштабирования продаж. Например, Wildberries продолжает развивать инфраструктуру в регионе, открывает новые пункты выдачи и логистические комплексы.А суммарная выручка продавцов Ozon из УрФО в первом квартале этого года выросла до 5,6 миллиарда рублей. Число продавцов из региона на площадке превысило 9 тысяч.Также продолжает развивать возможности для местного бизнеса «Яндекс Маркет». Недавно был запущен на полную мощность логистический центр в Екатеринбурге.