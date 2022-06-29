На «Иннопром-2022» обсудят вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На международной промышленной выставке «Иннопром», которая будет проходить в Екатеринбурге с 4 по 7 июля, обсудят вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе.
Для этого глава российского Правительства Михаил Мишустин и его коллега, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, примут участие в главной стратегической сессии «Иннопрома». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Правительства России.
Напомним, что на международную промышленную выставку «Иннопром» в этом году планируют приехать представители порядка 30 государств. Мероприятие пройдет в Екатеринбург-ЭКСПО.
Для этого глава российского Правительства Михаил Мишустин и его коллега, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, примут участие в главной стратегической сессии «Иннопрома». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Правительства России.
Напомним, что на международную промышленную выставку «Иннопром» в этом году планируют приехать представители порядка 30 государств. Мероприятие пройдет в Екатеринбург-ЭКСПО.
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