На «Иннопром-2022» в Екатеринбург приедут представители 30 государств

– Несмотря на известные сложности, интерес к выставке со стороны иностранных участников высокий. Мы ждем масштабную делегацию официальных и деловых кругов из Таджикистана, предпринимателей из Туркмении. Будут также представлены китайские компании, структура «ООН-Женщины», ЮНИДО, прорабатываются программы пребывания для делегаций Армении, Ирана, Монголии, Турции, Южной Осетии, стран Африки, – сообщил глава ММиВЭС Вячеслав Ярин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На международную промышленную выставку «Иннопром» в этом году планируют приехать представители порядка 30 государств. Мероприятие пройдет в Екатеринбург-ЭКСПО с 4 по 7 июня.Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в формате национальных стендов представят экономический потенциал Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Также с иностранным участием состоятся стратегическая сессия «Промышленный переход: опыт лидеров» и деловые форумы. Там будут обсуждаться новые возможности и форматы сотрудничества России с Казахстаном, Турцией, Арменией и Ираном, государствами Арабского мира и Африки.В числе зарубежных спикеров будут премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, заместитель министра экономики Армении Нарек Терян и другие.