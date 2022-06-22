В июне на 19% снизилась посещаемость ТРЦ Екатеринбурга

«На фоне роста цен, снижения реальных располагаемых доходов и существенных трат, сделанных в конце февраля-начале марта, потенциальные клиенты продолжают находится в парадигме сберегательной модели поведения, снизив возможные расходы и соответствующие визиты в торговые центры», – подчеркнул Михаил Васильев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге посещаемость торгово-развлекательных центров в июне снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 28% – к доковидному 2019 году. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева.Отмечается, что по итогам мая посещаемость ТРЦ упала еще сильнее. На 22% екатеринбуржцы реже ходили в торговые центры, чем в мае 2021 года, и на 32% меньше, чем в мае 2019 года.По словам Васильева, говорить о восстановлении потребительской активности сложно минимум до осени. При этом предполагается, что существенного снижения показателя в ближайшие месяцы уже не будет, а локально даже возможен небольшой рост.