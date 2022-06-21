Каменск-Уральский металлургический завод отправил работников в простой
Экономика
Фото: Вечерние ведомости, архивная фотография
Каменск-Уральский металлургический завод отправил в простой около 130 работников. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на сотрудника предприятия.
По словам собеседника издания, в простое находится около 130 сотрудников, а еще порядка 150 человек получили уведомления о переходе с августа на неполный рабочий день. Тем, кто ушел в простой, как сообщает сотрудник «КМУЗ», будет получать 2/3 оклада.
По словам собеседника издания, в простое находится около 130 сотрудников, а еще порядка 150 человек получили уведомления о переходе с августа на неполный рабочий день. Тем, кто ушел в простой, как сообщает сотрудник «КМУЗ», будет получать 2/3 оклада.
«Ситуацию объясняют тем, что из-за санкций у завода, который отправлял большое количество продукции на экспорт, снизилось число заказов», – говорит собеседник издания.
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