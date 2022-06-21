Почти половина свердловчан недовольны своей зарплатой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителям Свердловской области чаще всего не нравится в своей работе отсутствие перспектив (54%) и оплата труда (46%). К такому выводу пришли специалисты службы исследований hh.ru, проведя опрос среди местных жителей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе hh.ru, в Свердловской области недовольны оплатой труда 46% жителей. Это является самым низким показателем среди регионов России. В оплате труда 44% свердловчан не нравится ее размер, 29% работников заявили, что у них давно не было повышения зарплаты, а 27% – что им не оплачивают переработки. Еще 20% уральцев не устраивает, что оклад низкий, а заработок зависит от процентов, премии и бонусов. Столько же респондентов жалуются на «серую» зарплату. 7% местных жителей рассказали, что им периодически задерживают выплаты, а 6% недовольны тем, что работодатель применяет штрафы.Также свердловские работники часто недовольны рабочей атмосферой: руководством и коллективом (33%), условиями труда (28%) и рабочими обязанностями (24%). Реже всего уральцев не устраивает отсутствие корпоративного обучения (20%) и соцпакет (19%).