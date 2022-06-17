В Свердловской области снизились цены на продукты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зафиксировали снижение цен на продукты. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.Больше всего подешевели помидоры – на 10,1%. Средняя цена за килограмм помидоров теперь составляет 125,3 рубля. Почти на 6% снизилась цена на капусту (52 рубля). Свекла подешевела на 5,6% (61 рубль), колбаса вареная – на 4,5% (507 рублей), бананы – на 3,6% (112 рублей), сахар-песок – на 2,1% (80,1 рубля). Также на 1-2% подешевели маргарин (245,6 рубля), яблоки (144 рубля) и сухие смеси для детского питания (1057,5 рубля).При этом подорожали огурцы. Цена за килограмм огурцов выросла на 7,4% – до 84,5 рубля. Почти на 4% подорожал картофель (70 рублей), кура охлажденная подорожала на 3,8% (103,8 рубля), а печенье – на 2,8% (242,6 рубля).