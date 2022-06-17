До 22 рублей вырастет стоимость проезда в трамвае в Нижнем Тагиле
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле на один рубль увеличится стоимость проезда в трамваях. Изменения вступят в силу с 1 июля.
Данная мера была принята на основании решения Региональной энергетической комиссии. Теперь стоимость проезда в трамвае составит 22 рубля, а для школьников и пенсионеров – 14 рублей.
Кроме того, проездной билет на месяц с 1 июля будет стоить 1200 рублей. Стоимость провоза багажа будет равна стоимости поездки – 22 рубля.
Данная мера была принята на основании решения Региональной энергетической комиссии. Теперь стоимость проезда в трамвае составит 22 рубля, а для школьников и пенсионеров – 14 рублей.
Кроме того, проездной билет на месяц с 1 июля будет стоить 1200 рублей. Стоимость провоза багажа будет равна стоимости поездки – 22 рубля.
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