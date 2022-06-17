До 22 рублей вырастет стоимость проезда в трамвае в Нижнем Тагиле

14.21 Пятница, 17 июня 2022
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле на один рубль увеличится стоимость проезда в трамваях. Изменения вступят в силу с 1 июля.

Данная мера была принята на основании решения Региональной энергетической комиссии. Теперь стоимость проезда в трамвае составит 22 рубля, а для школьников и пенсионеров – 14 рублей.

Кроме того, проездной билет на месяц с 1 июля будет стоить 1200 рублей. Стоимость провоза багажа будет равна стоимости поездки – 22 рубля.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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