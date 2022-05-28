Мэр Нижнего Тагила предлагает снова повысить стоимость проезда в общественном транспорте
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предлагает повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 24 рублей. Он считает недостаточным майское повышение цены всего на рубль.
Напомним, что с 23 мая стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила поднялась до 22 рублей. Однако градоначальник предлагает поднять стоимость еще на два рубля. Объясняет он это подорожанием топлива и комплектующих.
Как передает TagilCity.RU, Владислав Пинаев отчитал перевозчиков за то, что они раньше повышали не повышали цену на проезд для горожан на рубль в год. Мэр уверен, что это позволило бы избежать проблем.
Администрация Нижнего Тагила просит РЭК повысить тарифы. Пинаев также подготовил обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, чтобы тот посодействовал утверждению в комиссии данного изменения.
Напомним, что с 23 мая стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила поднялась до 22 рублей. Однако градоначальник предлагает поднять стоимость еще на два рубля. Объясняет он это подорожанием топлива и комплектующих.
Как передает TagilCity.RU, Владислав Пинаев отчитал перевозчиков за то, что они раньше повышали не повышали цену на проезд для горожан на рубль в год. Мэр уверен, что это позволило бы избежать проблем.
Администрация Нижнего Тагила просит РЭК повысить тарифы. Пинаев также подготовил обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, чтобы тот посодействовал утверждению в комиссии данного изменения.
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