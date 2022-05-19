На строительство производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации выделят миллиард рублей
Экономика
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Для строительства производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации выделят инфраструктурный бюджетный кредит в размере одного миллиарда рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Уральский завод гражданской авиации является резидентом особой экономической зоны «Титановая долина». С 2018 года предприятие занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники. Первый этап проекта уже реализован, а второй этап предполагает начало серийного производства самолетов «Байкал» и «Ладога».
Для начала производства, как сообщают в департаменте, необходимо создать новый производственный комплекс. Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявку на предоставление льготного финансирования для реализации проекта. Завершить строительство планируется в 2024 году.
Уральский завод гражданской авиации является резидентом особой экономической зоны «Титановая долина». С 2018 года предприятие занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники. Первый этап проекта уже реализован, а второй этап предполагает начало серийного производства самолетов «Байкал» и «Ладога».
Для начала производства, как сообщают в департаменте, необходимо создать новый производственный комплекс. Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявку на предоставление льготного финансирования для реализации проекта. Завершить строительство планируется в 2024 году.
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