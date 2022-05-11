Производство самолетов «Байкал» запустят в Екатеринбурге

10.28 Четверг, 19 мая 2022
Экономика
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге станет базовой площадкой по производству самолетов «Байкал». В 2023 году планируется завершение летно-конструкторский и сертификационных испытаний легкого многоцелевого самолета.

Как сообщил Алексей Шмыков, который на время отпуска Евгения Куйвашева исполняет обязанности главы региона, под «Байкал» будет построен новый корпус площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Программа по расширению производства рассчитана на десять лет.

– Предприятие пользуется всеми льготами, которые предусмотрены во всех экономических зонах РФ. Здание построено за счет «Титановой долины». Следующее здание мы тоже строим за счет заемных средств с компенсацией расходов, в том числе и по процентам, из областного бюджета, – рассказал Шмыков.


В департаменте информполитики Свердловской области сообщают, что «Байкал» будет альтернативой многоцелевому советскому самолету Ан-2. Лайнер завершил аэродромные проверки и в январе уже совершил первый полет. Сейчас формируется производственная программа, которая предусматривает поэтапный выход на выпуск 20 самолетов в год. Первые коммерческие поставки нового самолета запланированы на 2023 год.


Фото: департамент информполитики Свердловской области


Заместитель гендиректора УЗГА Евгений Сергеев добавил, что девятиместное воздушное судно «Байкал» предназначено для перевозки пассажиров и грузов на местных направлениях. Самолет может выполнять комплекс авиационных работ, которые присутствуют в народном хозяйстве: патрулирование леса, санитарная авиация, полеты в места, необорудованные искусственными взлетно-посадочными полосами и так далее.

Самолет «Байкал» будет обеспечен отечественным двигателем. Технический директор УЗГА Леонид Худорожков рассказал, что в декабре завод получит полноценный образец двигателя, который будет являться доводочным экземпляром, а в марте 2023 году – двигатель, который станет предсерийным.

Дальше – планомерное освоение, установка его на летающей лаборатории и переход к серийному производству, – отметил Леонид Худорожков.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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