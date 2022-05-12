Названы пять самых дорогих дорожных ремонтов в Свердловской области
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Аналитики «Контур.Торгов» составили рейтинг самых дорогих дорожных ремонтов в Свердловской области, контракты на которые заключены с конца 2021 года по май 2022. Наиболее дорогим стал тендер на реконструкцию улиц 2-й Новосибирской и Лучистой в Екатеринбурге.
Конкурс на самый дорогой дорожный ремонт в регионе выиграло Городское управление дорожно-строительных работ. Реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой и строительство трамвайной линии на Окружной до микрорайона Солнечного обойдется в 1,8 миллиарда рублей. Работы планируют завершить до конца 2023 года.
Второе место в рейтинге занял контракт на ремонт автодорог в Нижнем Тагиле в 2022-2024 годах. Стоимость контракта – 1,2 миллиарда рублей. Ремонтировать дороги будет предприятие «Тагилдорстрой».
Контракт на реконструкцию дороги до деревни Универсиады в Екатеринбурге занял третье место. За 940 миллионов рублей будет реконструирована улица Новокольцовская от Сибирского тракта до Александровского бульвара. Тендер выиграло Городское управление дорожно-строительных работ. При этом самой Универсиады-2023 в Екатеринбурге в итоге не будет.
Четвертое место занял контракт на ремонт участка улицы Лучистой от Счастливой до ЕКАД. Стоимость работ – 657,7 миллиона рублей. Реконструкция должна завершиться в июле 2023 года. Работы также будет выполнять ГУДСР,
На пятом месте рейтинга оказался капитальный ремонт участка трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск с 33-го по 46-й километр. Стоимость контракта – 606,2 миллиона рублей, исполнитель – «Березовскдорстрой».
Конкурс на самый дорогой дорожный ремонт в регионе выиграло Городское управление дорожно-строительных работ. Реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой и строительство трамвайной линии на Окружной до микрорайона Солнечного обойдется в 1,8 миллиарда рублей. Работы планируют завершить до конца 2023 года.
Второе место в рейтинге занял контракт на ремонт автодорог в Нижнем Тагиле в 2022-2024 годах. Стоимость контракта – 1,2 миллиарда рублей. Ремонтировать дороги будет предприятие «Тагилдорстрой».
Контракт на реконструкцию дороги до деревни Универсиады в Екатеринбурге занял третье место. За 940 миллионов рублей будет реконструирована улица Новокольцовская от Сибирского тракта до Александровского бульвара. Тендер выиграло Городское управление дорожно-строительных работ. При этом самой Универсиады-2023 в Екатеринбурге в итоге не будет.
Четвертое место занял контракт на ремонт участка улицы Лучистой от Счастливой до ЕКАД. Стоимость работ – 657,7 миллиона рублей. Реконструкция должна завершиться в июле 2023 года. Работы также будет выполнять ГУДСР,
На пятом месте рейтинга оказался капитальный ремонт участка трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск с 33-го по 46-й километр. Стоимость контракта – 606,2 миллиона рублей, исполнитель – «Березовскдорстрой».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».