Денег на отпуск нет у 28% екатеринбуржцев

– У 28% жителей города вообще нет денег на отпуск. В прошлом году так отвечали 22% опрошенных в городе, – отметили в SuperJob.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 28% местных жителей не имеют денег на отпуск. В прошлом году их было только 22%. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе SuperJob, столица Урала находится на четвертом месте по фактическому бюджету на отпуск (42 тысячи рублей за одну неделю). Это столько же, как и год назад.При этом неделю идеального отдыха екатеринбуржцы оценивают в 155 тысяч рублей. Это на 20 тысяч рублей больше, чем год назад (140 тысяч рублей).В России в прошлом году средняя сумма, которую граждане могли позволить себе потратить на недельный отпуск, составляла 36 тысяч рублей, а сейчас – 37 тысяч рублей. Представления о стоимости недели идеального отпуска год назад были скромнее (135 против 160 тысяч рублей соответственно).Так, по данным SuperJob, на отдых мечты на данный момент нужно почти в 4,5 раза больше, чем россияне реально могут себе позволить.