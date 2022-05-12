Денег на отпуск нет у 28% екатеринбуржцев
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 28% местных жителей не имеют денег на отпуск. В прошлом году их было только 22%. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе SuperJob, столица Урала находится на четвертом месте по фактическому бюджету на отпуск (42 тысячи рублей за одну неделю). Это столько же, как и год назад.
При этом неделю идеального отдыха екатеринбуржцы оценивают в 155 тысяч рублей. Это на 20 тысяч рублей больше, чем год назад (140 тысяч рублей).
В России в прошлом году средняя сумма, которую граждане могли позволить себе потратить на недельный отпуск, составляла 36 тысяч рублей, а сейчас – 37 тысяч рублей. Представления о стоимости недели идеального отпуска год назад были скромнее (135 против 160 тысяч рублей соответственно).
Так, по данным SuperJob, на отдых мечты на данный момент нужно почти в 4,5 раза больше, чем россияне реально могут себе позволить.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе SuperJob, столица Урала находится на четвертом месте по фактическому бюджету на отпуск (42 тысячи рублей за одну неделю). Это столько же, как и год назад.
При этом неделю идеального отдыха екатеринбуржцы оценивают в 155 тысяч рублей. Это на 20 тысяч рублей больше, чем год назад (140 тысяч рублей).
– У 28% жителей города вообще нет денег на отпуск. В прошлом году так отвечали 22% опрошенных в городе, – отметили в SuperJob.
В России в прошлом году средняя сумма, которую граждане могли позволить себе потратить на недельный отпуск, составляла 36 тысяч рублей, а сейчас – 37 тысяч рублей. Представления о стоимости недели идеального отпуска год назад были скромнее (135 против 160 тысяч рублей соответственно).
Так, по данным SuperJob, на отдых мечты на данный момент нужно почти в 4,5 раза больше, чем россияне реально могут себе позволить.
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