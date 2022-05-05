Свердловчане начали получать новое пособие на детей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области начали получать новое пособие на детей от восьми до 17 лет. Об этом сообщила начальник отдела организации социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ Алена Кузнецова.Новое пособие рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются после комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума (12 274 рубля). Если сумма среднедушевого дохода с учетом пособия не будет дотягивать до государственной нормы, то размер выплаты поднимут до 75% или 100% от минимума.Пенсионный фонд РФ начал прием заявлений на получение выплаты с 1 мая. По данным на 11 мая, за получением пособия обратились 72 тысячи свердловчан. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней.Тем, кто подаст заявление до 1 октября, пособие будет рассчитываться с 1 апреля. Например, семьям, обратившимся за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца – апрель и май. А если заявление будет подано в сентябре, то выплаты поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.