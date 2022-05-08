Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 15 зданий

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Администрация Екатеринбурга выставила на торги 15 нежилых объектов. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 26 мая.В пресс-службе мэрии Екатеринбурга рассказали, что на торги выставили объекты муниципального нежилого фонда, расположенные:- на Крауля, 4;- Нагорной, 11;- Подгорной, 2;- Подгорной, 8;- Челюскинцев, 64;- Блюхера, 67, корпус 1;- Данилы Зверева, 28;- Комсомольской, 54 / Лобачевского, 5;- Сиреневом бульваре, 7;- Мичурина, 101;- Баумана, 5;- Красных Борцов, 19;- Машиностроителей, 35;- Самолетной, 7 (два объекта).К участию в аукционе приглашают представителей малого и среднего предпринимательства. Подать заявки и документы можно до 19 мая в будни с 09:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30. Обращаться для подачи заявок следует в кабинет 292 на проспекте Ленина, 24а.