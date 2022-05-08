Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 15 зданий
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга выставила на торги 15 нежилых объектов. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 26 мая.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга рассказали, что на торги выставили объекты муниципального нежилого фонда, расположенные:
- на Крауля, 4;
- Нагорной, 11;
- Подгорной, 2;
- Подгорной, 8;
- Челюскинцев, 64;
- Блюхера, 67, корпус 1;
- Данилы Зверева, 28;
- Комсомольской, 54 / Лобачевского, 5;
- Сиреневом бульваре, 7;
- Мичурина, 101;
- Баумана, 5;
- Красных Борцов, 19;
- Машиностроителей, 35;
- Самолетной, 7 (два объекта).
К участию в аукционе приглашают представителей малого и среднего предпринимательства. Подать заявки и документы можно до 19 мая в будни с 09:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30. Обращаться для подачи заявок следует в кабинет 292 на проспекте Ленина, 24а.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга рассказали, что на торги выставили объекты муниципального нежилого фонда, расположенные:
- на Крауля, 4;
- Нагорной, 11;
- Подгорной, 2;
- Подгорной, 8;
- Челюскинцев, 64;
- Блюхера, 67, корпус 1;
- Данилы Зверева, 28;
- Комсомольской, 54 / Лобачевского, 5;
- Сиреневом бульваре, 7;
- Мичурина, 101;
- Баумана, 5;
- Красных Борцов, 19;
- Машиностроителей, 35;
- Самолетной, 7 (два объекта).
К участию в аукционе приглашают представителей малого и среднего предпринимательства. Подать заявки и документы можно до 19 мая в будни с 09:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30. Обращаться для подачи заявок следует в кабинет 292 на проспекте Ленина, 24а.
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