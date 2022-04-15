Судебные приставы вместе с инспекторами ДПС ловили должников в Екатеринбурге
Экономика
Скрин видео пресс-службы ГУФССП по Свердловской области с совместного рейда с ГИБДД
Судебные приставы вместе с сотрудниками ДПС провели рейд по выявлению водителей-должников в Екатеринбурге. В ходе рейда проверили три десятка водителей, и обнаружили нескольких должников.
В пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области рассказали, что во время рейда выписали 7 требований о явке к приставам, общая сумма долга по этим требованиям 546 тысяч рублей.
После рейда приставы посоветовали уральцам проверить свои долги на ресурсах ФССП, например, на официальном сайте в соответствующем разделе, в том числе, чтобы остановка сотрудником ДПС в следующий раз не закончилась неожиданным обнаружением долгов.
В пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области рассказали, что во время рейда выписали 7 требований о явке к приставам, общая сумма долга по этим требованиям 546 тысяч рублей.
После рейда приставы посоветовали уральцам проверить свои долги на ресурсах ФССП, например, на официальном сайте в соответствующем разделе, в том числе, чтобы остановка сотрудником ДПС в следующий раз не закончилась неожиданным обнаружением долгов.
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В Екатеринбурге снова проходят массовые проверки водителей
15 апреля 2022
15 апреля 2022