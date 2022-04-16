В Свердловской области за год ощутимо подорожал кофе

11.37 Понедельник, 18 апреля 2022
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным Росстата, за год в Свердловской области стоимость килограмма растворимого кофе выросла на 20-24%. Заметнее цены на кофе изменилась в Екатеринбурге.

По сравнению с мартом прошлого года, в области растворимый кофе подорожал на 20.2% (3451.64 рублей за кг), а зерновой – на 25% (1531.64 рублей за кг).

В Екатеринбурге рост стоимости кофе ощутился сильнее всего. Растворимый кофе вырос в цене на 38.3% (3550.8 рублей за кг) и на 27.3 – в зёрнах (1559.89 рублей за кг).

В среднем по России растворимый кофе вырос на 16,07%, зерновой на 17,9%.

Как рассказал порталу Е1 представитель одной из компаний-производителей Илья Зыков, в будущем есть вероятность, что напиток вообще пропадёт из продажи.

«При плохих раскладах, если морская логистика не восстановится (например, с Бразилией), то мы будем пить индийский или вьетнамский кофе. Он немного другой по вкусу. Кофе станет крепким, горьким, менее ароматным, проще по вкусу», – объяснил эксперт.

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Алина Ворванина © Вечерние ведомости
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11:52 Для выявления горящих торфяников в Свердловской области запустят квадрокоптеры
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09:31 В ходе боевых действий в Украине погиб сапёр из Свердловской области
17:21 В аварии в центре Екатеринбурга пострадала 38-летняя женщина
17:13 В Екатеринбурге 11-летний школьник случайно прострелил себе руку
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