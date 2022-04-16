В Свердловскую область поступили кредитные 448 миллионов на развитие инфраструктуры
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловскую область поступили 448 миллионов рублей, взятые регионом в кредит. Они будут направлены на строительство поликлиники в Академическом, школы в Солнечном и дорог в Новокольцовском.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, эти деньги являются частью второго транша инфраструктурного бюджетного кредита, заявку на который Евгений Куйвашев защитил в 2021 году. Общий объем кредита составляет почти 12 миллиардов рублей. Он предоставляется региону по ставке 3% годовых на 15 лет.
Эти средства будут поступать из федерального бюджета в Свердловскую область в течении нескольких лет. Все деньги пойдут на строительство социальной и коммунальной инфраструктуры региона.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, эти деньги являются частью второго транша инфраструктурного бюджетного кредита, заявку на который Евгений Куйвашев защитил в 2021 году. Общий объем кредита составляет почти 12 миллиардов рублей. Он предоставляется региону по ставке 3% годовых на 15 лет.
Эти средства будут поступать из федерального бюджета в Свердловскую область в течении нескольких лет. Все деньги пойдут на строительство социальной и коммунальной инфраструктуры региона.
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