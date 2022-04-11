В Екатеринбурге вырос спрос на смартфоны с вторичного рынка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным сервиса объявлений «Avito», в Екатеринбурге в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года спрос на смартфоны с вторичного рынка вырос на 21%.«Смартфоны "Apple" на "Avito" можно приобрести в среднем в два раза дешевле, чем на первичном рынке, а телефон бренда "Samsung" на 71% дешевле», — рассказали в компании.Так средний чек екатеринбуржца на платформе составил 19 470 рублей.По словам руководителя категории «Бытовая техника и электроника» в Авито Павла Комарова наибольшей популярностью пользуются смартфоны бренда «Apple». С его слов, на площадке «Avito» можно купить iPhone, которым практически не пользовались, минимум на 20-30% дешевле. Его продажи выросли на 11% за квартал и на 25% за год.Спрос на телефоны от «Samsung» вырос на 9% за квартал и на 7% за год. Также вырос интерес екатеринбуржцев к «Xiaomi»: на 5% за последний квартал и на 23% за год.