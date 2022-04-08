Рынок первичной и вторичной недвижимости в Екатеринбурге продолжает дорожать

«Ипотечные ставки на первичном рынке вполне могут прийти к показателям 8-10% годовых. Что, безусловно, поддержит спрос на рынке строящегося жилья и вызовет ещё большим дисбаланс между «первичкой» и «вторичкой» (в полоьзу первой)», – сообщил Андрей Добрый Ura.ru.

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Цены на вторичное жильё в Екатеринбурге продолжают повышаться. Они выросли на 0.2 – 0.9%, сообщил Ura.ru руководитель федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый.На рынке первичного жилья предложение выросло до 13.9%, то есть в этом году цена за квадратный метр поднялась более чем на четыре тысячи рублей. Средняя цена первичной студии теперь более трёх с половиной миллионов, 1-комнатной квартиры – почти шесть миллионов, 2-комнатной – семь с половиной миллионов и 3-комнатной – больше десяти миллионов, сообщает «Бизнес журнал».Ставки по ипотеке до сих пор остаются высокими. Также на рынок возвращается льготная ипотека, но лимиты по ней повысятся, и изменится ключевая ставка с 20 до 17%.