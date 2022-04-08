В свердловском городе Туринск запустили производство офисной бумаги

11.57 Вторник, 12 апреля 2022
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области Туринский целлюлозно-бумажный завод (ЦБЗ) на фоне дефицита бумажных изделий запустил производство офисной бумаги из собственного сырья. Предприятие сможет обеспечить 7% российского рынка.

Как рассказал генеральный директор управляющей компании «Тура» Дмитрий Русаков, туринское предприятие выпускало бумажные изделия на протяжении 60 лет и сейчас для собственного производства у завода есть все необходимое оборудование и специалисты, которые знают как надо работать.

По его словам, для отбеливания бумаги используют гипохлоридную технологию, что позволяет не зависеть от иностранных поставщиков. Сейчас на заводе ежедневно производится 7 тысяч пачек бумаги. Дмитрий Русаков также отметил, что степень белизны позволяет ее использовать для проведения ЕГЭ.

«У министерства образования есть требования: не менее 80% белизны. Мы выпускаем продукт 105% белизны, поэтому наша бумага может быть направлена в образовательные учреждения», – сказал Русаков.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:28 Жильцы однушки в Екатеринбурге получили счет за коммуналку на 54 тысячи
10:56 В Каменске-Уральском пропал 30-летний молодой человек
10:23 Полиция задержала подозреваемого в краже мобильника в Верхней Пышме
09:51 Водитель фуры насмерть сбил шедшего по ЕКАД пешехода
09:09 В Екатеринбурге перекрыли половину моста по улице Луганская
21:04 В Новоуральске произошло ДТП с участием 3 машин
20:39 Неизбежное затопление парков в Комитете благоустройства Екатеринбурга объяснили заботой о природе
19:50 Музей андеграунда в Екатеринбурге в очередной раз собирается открыться к Ночи музеев
19:07 В Каменске-Уральском ищут угонщика, укравшего дорогой велосипед у курьера
18:30 Демидовым планируют поставить мемориал в Нижнем Тагиле
17:54 Из аэропорта Кольцово возобновились полеты в Минск
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16:54 Стал известен график опрессовок в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме
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