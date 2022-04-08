В свердловском городе Туринск запустили производство офисной бумаги

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области Туринский целлюлозно-бумажный завод (ЦБЗ) на фоне дефицита бумажных изделий запустил производство офисной бумаги из собственного сырья. Предприятие сможет обеспечить 7% российского рынка.Как рассказал генеральный директор управляющей компании «Тура» Дмитрий Русаков, туринское предприятие выпускало бумажные изделия на протяжении 60 лет и сейчас для собственного производства у завода есть все необходимое оборудование и специалисты, которые знают как надо работать.По его словам, для отбеливания бумаги используют гипохлоридную технологию, что позволяет не зависеть от иностранных поставщиков. Сейчас на заводе ежедневно производится 7 тысяч пачек бумаги. Дмитрий Русаков также отметил, что степень белизны позволяет ее использовать для проведения ЕГЭ.«У министерства образования есть требования: не менее 80% белизны. Мы выпускаем продукт 105% белизны, поэтому наша бумага может быть направлена в образовательные учреждения», – сказал Русаков.