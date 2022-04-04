В Свердловской области выросли цены на мясо

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Урале заметно повысились цены на мясо: говядину, свинину, баранину и курицу. Об этом свидетельствуют обновленные данные Свердловскстата.Еще в феврале килограмм говядины в Свердловской области можно было купить за 440 рублей. По данным на 1 апреля, средняя стоимость мяса составила уже 477 рублей.Подорожала также баранина: если в последний месяц зимы килограмм мяса продавался за 615 рублей, то теперь – за 637 рублей. Средняя цена килограмма курицы выросла со 173 рублей до 184. А килограмм свинины, который в феврале стоил 302 рубля, теперь стоит 311 рублей.