В Свердловской области выросли цены на мясо
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Урале заметно повысились цены на мясо: говядину, свинину, баранину и курицу. Об этом свидетельствуют обновленные данные Свердловскстата.
Еще в феврале килограмм говядины в Свердловской области можно было купить за 440 рублей. По данным на 1 апреля, средняя стоимость мяса составила уже 477 рублей.
Подорожала также баранина: если в последний месяц зимы килограмм мяса продавался за 615 рублей, то теперь – за 637 рублей. Средняя цена килограмма курицы выросла со 173 рублей до 184. А килограмм свинины, который в феврале стоил 302 рубля, теперь стоит 311 рублей.
Еще в феврале килограмм говядины в Свердловской области можно было купить за 440 рублей. По данным на 1 апреля, средняя стоимость мяса составила уже 477 рублей.
Подорожала также баранина: если в последний месяц зимы килограмм мяса продавался за 615 рублей, то теперь – за 637 рублей. Средняя цена килограмма курицы выросла со 173 рублей до 184. А килограмм свинины, который в феврале стоил 302 рубля, теперь стоит 311 рублей.
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