Цены на проезд в городской электричке в Екатеринбурге планируют снизить

– Электрички перестали пользоваться популярностью, когда стоимость проезда в них стала выше, чем в автобусах и трамваях. Министерство транспорта и дорожного хозяйства области уже подготовило постановление, призванное это исправить. Как только мы сравняем цены (до общих 32 рублей), востребованность наземного метро вырастет, – считает начальник департамента экономики Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга планирует понизить стоимость проезда в городской электричке до 32 рублей. Об этом сообщил начальник департамента экономики города Алексей Прядеин.Продолжается работа над проектом «Большой Екатеринбург», который подразумевает укрепление логистических сетей между столицей Урала и 13 близлежащими городами. Частью этого плана является наземное метро. Предполагается, что маршрут будет «закольцован» вокруг Екатеринбурга.Алексей Прядеин заявил, что администрация каждую неделю встречается с представителями РЖД и формирует планы реконструкции существующих остановок. Обсуждается возможность создания платформ в Компрессорном микрорайоне и около «Екатеринбург-Экспо». Планируется, что эти платформы построят уже к 2024 году.Чиновник добавил, что в планах мэрии – закупка скоростных электричек «Ласточка» и реконструкция платформ. Также рассматриваются варианты оплаты проезда в электричках Е-картой.