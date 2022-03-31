В УГМК подвели итоги программы трансформации за 2021 год
Экономика
Фото: скриншот видео УГМК
В УГМК подвели итоги программы операционной трансформации за прошлый год. В масштабной работе участвовали коллективы 12 предприятий.
За год на предприятиях компании, которые участвовали в программе, было подано 503 инициативы, принесших экономический эффект. Наибольшее количество их реализовано на АО «Уралэлектромедь» – 147, АО «УК «Кузбассразрезуголь» – 120, АО «Электрокабель» – 51, ПАО «Гайский ГОК» – 36 и АО «Сибирь-полиметаллы» – 25.
Экономический эффект по предприятиям (план/факт), млн руб.:
- ЧЦЗ – 360/525,
- Nova-Цинк – 485/429,
- Сибирь-Полиметаллы – 585/796,
- Уралэлектромедь – 1800/2729,
- Гайский ГОК – 1500/2114,
- Учалинский ГОК – 100/1803,
- Кузбассразрезуголь – 5256/9323,
- Электрокабель-Кольчугинский завод – 400/508,
- Сибкабель – 0/26, СУМЗ – 900/1018,
- Башмедь – 800/560,
- Надеждинский металлургический завод – 0/126.
В программе трансформации в этом году присоединятся еще 10 предприятий УГМК. Ожидаемый экономический эффект – 16 миллиардов рублей.
В результате работы «Фабрики идей» из поданных 25000 заявок было принято к реализации 16000. Сейчас реализовано уже 5000 инициатив.
На «Досках решения проблем» обозначено 17 000 вопросов, требующих разрешения, из них 14 000 – решены. Средний срок решения проблемы составил 16 дней. Большинство предложений направлено на улучшение условий труда, увеличение объемов производства и повышение безопасности труда.
За год на предприятиях компании, которые участвовали в программе, было подано 503 инициативы, принесших экономический эффект. Наибольшее количество их реализовано на АО «Уралэлектромедь» – 147, АО «УК «Кузбассразрезуголь» – 120, АО «Электрокабель» – 51, ПАО «Гайский ГОК» – 36 и АО «Сибирь-полиметаллы» – 25.
Экономический эффект по предприятиям (план/факт), млн руб.:
- ЧЦЗ – 360/525,
- Nova-Цинк – 485/429,
- Сибирь-Полиметаллы – 585/796,
- Уралэлектромедь – 1800/2729,
- Гайский ГОК – 1500/2114,
- Учалинский ГОК – 100/1803,
- Кузбассразрезуголь – 5256/9323,
- Электрокабель-Кольчугинский завод – 400/508,
- Сибкабель – 0/26, СУМЗ – 900/1018,
- Башмедь – 800/560,
- Надеждинский металлургический завод – 0/126.
В программе трансформации в этом году присоединятся еще 10 предприятий УГМК. Ожидаемый экономический эффект – 16 миллиардов рублей.
В результате работы «Фабрики идей» из поданных 25000 заявок было принято к реализации 16000. Сейчас реализовано уже 5000 инициатив.
На «Досках решения проблем» обозначено 17 000 вопросов, требующих разрешения, из них 14 000 – решены. Средний срок решения проблемы составил 16 дней. Большинство предложений направлено на улучшение условий труда, увеличение объемов производства и повышение безопасности труда.
– Наша стратегическая цель – построение самой эффективной и рентабельной компании по добыче и переработке металлов, угля в России, и операционная трансформация как раз является ключевой частью, ключевой инициативой для достижения этой цели. Операционная трансформация помимо денежных эффектов приносит прежде всего изменения поведенческих практик и привычек. Это определенные культурные изменения. Когда мы приходим в проект на предприятие, мы сподвигаем коллег посмотреть на нашу совместную работу под другим ракурсом, – отметил директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов.
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