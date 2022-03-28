В марте пассажиропоток аэропорта Кольцово снизился на 30%
Экономика
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В марте на рейсах в екатеринбургском аэропорту Кольцово было обслужено 326 тысяч пассажиров. Это почти на 30% меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Кольцово, основными факторами падения пассажиропотока стали закрытие воздушного пространства над аэропортами юга России, закрытие полетов в Европу и сложности с авиапарком у отечественных авиакомпаний.
Падение авиаперевозок зафиксировано на рейсах в Москву и на международных линиях. За месяц на рейсах в столицу России перевезено 124,5 тысячи пассажиров, что на 32% меньше, чем в марте 2019 года. На международных линиях пассажиропоток составил 55,8 тысячи человек, снижение – 58%.
Объем пассажироперевозок на внутренних региональных рейсах остался на уровне 2019 года, но упал на 19% относительного рекордного для данного сегмента перевозок 2021 года. Только из-за закрытия неба над аэропортами юга России пассажиропоток Кольцово снизился на 29 тысяч пассажиров.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Кольцово, основными факторами падения пассажиропотока стали закрытие воздушного пространства над аэропортами юга России, закрытие полетов в Европу и сложности с авиапарком у отечественных авиакомпаний.
Падение авиаперевозок зафиксировано на рейсах в Москву и на международных линиях. За месяц на рейсах в столицу России перевезено 124,5 тысячи пассажиров, что на 32% меньше, чем в марте 2019 года. На международных линиях пассажиропоток составил 55,8 тысячи человек, снижение – 58%.
Объем пассажироперевозок на внутренних региональных рейсах остался на уровне 2019 года, но упал на 19% относительного рекордного для данного сегмента перевозок 2021 года. Только из-за закрытия неба над аэропортами юга России пассажиропоток Кольцово снизился на 29 тысяч пассажиров.
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