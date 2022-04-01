Владелец пекарни в Свердловской области получил от УФАС предостережение за анонс повышения цен на хлеб
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области владелец пекарни «На Вишнёвой» Анатолий Павлов получил от УФАС предостережение за то, что анонсировал повышение цен на продукцию.
Напомним, что директор группы компаний «Частная компания "На Вишнёвой"» Анатолий Павлов в комментарии порталу Е1 заявил, что с 14 марта цена на хлеб вырастет с 24 рублей до 30. Павлов тогда объяснил, что это связано с подорожанием маргарина, сахара, упаковки и наклейки.
Добавим, что данную информацию УФАС получило от прокуратуры, после чего и было вынесено предостережение.
Ранее владельцу сети «Елисей» Александру Оглобину УФАС вынесло аналогичное предупреждение за публикацию фото уведомлений о повышении цен от поставщиков.
Напомним, что директор группы компаний «Частная компания "На Вишнёвой"» Анатолий Павлов в комментарии порталу Е1 заявил, что с 14 марта цена на хлеб вырастет с 24 рублей до 30. Павлов тогда объяснил, что это связано с подорожанием маргарина, сахара, упаковки и наклейки.
Добавим, что данную информацию УФАС получило от прокуратуры, после чего и было вынесено предостережение.
Ранее владельцу сети «Елисей» Александру Оглобину УФАС вынесло аналогичное предупреждение за публикацию фото уведомлений о повышении цен от поставщиков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В магазинах Екатеринбурга продают хлеб «из будущего»
01 апреля 2022
01 апреля 2022
Свердловчане перестали скупать сахар в магазинах
31 марта 2022
31 марта 2022