Владелец пекарни в Свердловской области получил от УФАС предостережение за анонс повышения цен на хлеб

10.59 Среда, 6 апреля 2022
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области владелец пекарни «На Вишнёвой» Анатолий Павлов получил от УФАС предостережение за то, что анонсировал повышение цен на продукцию.

Напомним, что директор группы компаний «Частная компания "На Вишнёвой"» Анатолий Павлов в комментарии порталу Е1 заявил, что с 14 марта цена на хлеб вырастет с 24 рублей до 30. Павлов тогда объяснил, что это связано с подорожанием маргарина, сахара, упаковки и наклейки.

Добавим, что данную информацию УФАС получило от прокуратуры, после чего и было вынесено предостережение.

Ранее владельцу сети «Елисей» Александру Оглобину УФАС вынесло аналогичное предупреждение за публикацию фото уведомлений о повышении цен от поставщиков.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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