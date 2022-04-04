Спрос на строителей вырос в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 63% увеличилось количество предложений о работе в сфере строительства. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса hh.ru.Служба исследований hh.ru, проанализировала, как изменилось количество вакансий, открытых в марте этого года. Всего за первый весенний месяц в Свердловской области было открыто около 30 тысяч новых вакансий, что на 1% выше показателей марта 2021 года.По сравнению с мартом прошлого года выросло количество вакансий в 17 сферах. Наиболее яркую динамику показала сфера строительства и недвижимости – число предложение о работе увеличилось на 63%. Также прирост наблюдается в сферах «инсталляция и сервис» (+58%), «спорт, фитнес, красота» (+53%), «рабочий персонал» (+46%) и «добыча сырья» (+44%).В десяти профессиональных сферах наоборот зафиксировано падение спроса на персонал. Больше всего количество вакансий сократилось в сферах «страхование» (-79%), «госслужба, НКО» (-77%) и «автобизнес» (-58%).