В Екатеринбурге вдоль Исети появится новая улица

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируется строительство новой улицы вдоль берега Исети. Она должна будет соединить параллельные улицы Щорса и Циолковского, а также объединить город с планируемым ЖК «Малая Голландия».Накануне соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов. По проекту улица должна будет быть оснащена тротуарами шириной до 6 метров и велодорожками – до 3 метров. Сроки и стоимость пока неизвестны.Строительство пройдет в три этапа. На первом будет благоустроен левый берег Исети, от улицы Щорса до границы парка Маяковского, на втором – правый берег, от улицы Щорса до улицы Циолковского. И в ходе третьего этапа будут благоустроены левый и правые берега реки, от улицы Циолковского до переулка Базового.