В Екатеринбурге вдоль Исети появится новая улица
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируется строительство новой улицы вдоль берега Исети. Она должна будет соединить параллельные улицы Щорса и Циолковского, а также объединить город с планируемым ЖК «Малая Голландия».
Накануне соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов. По проекту улица должна будет быть оснащена тротуарами шириной до 6 метров и велодорожками – до 3 метров. Сроки и стоимость пока неизвестны.
Строительство пройдет в три этапа. На первом будет благоустроен левый берег Исети, от улицы Щорса до границы парка Маяковского, на втором – правый берег, от улицы Щорса до улицы Циолковского. И в ходе третьего этапа будут благоустроены левый и правые берега реки, от улицы Циолковского до переулка Базового.
Накануне соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов. По проекту улица должна будет быть оснащена тротуарами шириной до 6 метров и велодорожками – до 3 метров. Сроки и стоимость пока неизвестны.
Строительство пройдет в три этапа. На первом будет благоустроен левый берег Исети, от улицы Щорса до границы парка Маяковского, на втором – правый берег, от улицы Щорса до улицы Циолковского. И в ходе третьего этапа будут благоустроены левый и правые берега реки, от улицы Циолковского до переулка Базового.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге запанирован ремонт улицы Белинского
26 марта 2022
26 марта 2022
Благоустраивать набережную реки Исеть в Екатеринбурге будут дизайнеры из Санкт-Петербурга и Роттердама
24 марта 2022
24 марта 2022