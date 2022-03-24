В столице Урала от клещей обработают 12 лесопарков
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
ГКУ Свердловской области «Дирекция лесных парков» ищет подрядчика для обработки от клещей 12 лесопарков Екатеринбурга. Информация об этом накануне появилась на сайте госзакупок.
Согласно опубликованным данным, на проведение санитарных работ будет выделено полмиллиона рублей. За эти деньги подрядчику предстоит обработать 663 гектара зеленых зон.
Напомним, что в 2021 году к концу августа, по данным Роспотребнадзора, в регионе от укусов клещей пострадали 34 154 свердловчанина.
Согласно опубликованным данным, на проведение санитарных работ будет выделено полмиллиона рублей. За эти деньги подрядчику предстоит обработать 663 гектара зеленых зон.
Напомним, что в 2021 году к концу августа, по данным Роспотребнадзора, в регионе от укусов клещей пострадали 34 154 свердловчанина.
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