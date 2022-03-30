Власти Екатеринбурга запретили менять парковку возле парка Маяковского на высотки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Участок земли возле парка Маяковского в Екатеринбурге, который выставили на аукцион, городская комиссия по правилам землепользования и застройки перевела из общественно-деловой зоны местного значения в зону транспортной инфраструктуры. Сейчас на этом месте находится парковка при СК «Луч».Общественно-деловая зона местного значения предполагала возможность строительства магазинов, культурных объектов, заведений общепита, а также жилье. Теперь, после того как решение комиссии окончательно утвердит городская дума, на участке возле парка Маяковского, кроме парковки, нельзя будет ничего строить, рассказали в пресс-службе мэрии.Как пишет портал Е1, такое решение власти приняли после того, как к заместителю главы Екатеринбурга по строительству Рустаму Галямову обратился директор спортивного комплекса «Луч» Рафаил Карманов. Под вопрос вставала возможность проведения тренировочных мероприятий и соревнований различного уровня. По словам Карманова, в СК «Луч» проводится более 60 соревнований в год.«Утвержденная градостроительная документация предполагает размещение здесь автомобильной стоянки, потребность в которой есть как у муниципального парка, так и у спортивного объекта и ближайших жилых домов», – рассказали в мэрии города.