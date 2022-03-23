В Свердловской области в простой отправили 1 320 человек
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в простое находятся 1 320 человек. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» сообщил директор областного департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.
По словам Антонова, в последнюю неделю регистрируемая безработица в Свердловской области увеличилась на 1%. Под угрозой увольнения и в простое находятся 1 320 местных жителей.
В Екатеринбурге и Верхней Пышме безработица формируется из представителей сферы услуг и торговли малого бизнеса. В Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском на учет приходят по 10-13 безработных в день. В основном, это работники обрабатывающих производств.
По словам Антонова, в последнюю неделю регистрируемая безработица в Свердловской области увеличилась на 1%. Под угрозой увольнения и в простое находятся 1 320 местных жителей.
В Екатеринбурге и Верхней Пышме безработица формируется из представителей сферы услуг и торговли малого бизнеса. В Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском на учет приходят по 10-13 безработных в день. В основном, это работники обрабатывающих производств.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции ловили нелегалов
30 марта 2022
30 марта 2022
Заболеваемость ОРВИ снижается в Свердловской области
28 марта 2022
28 марта 2022