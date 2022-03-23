В Свердловской области в простой отправили 1 320 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в простое находятся 1 320 человек. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» сообщил директор областного департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.По словам Антонова, в последнюю неделю регистрируемая безработица в Свердловской области увеличилась на 1%. Под угрозой увольнения и в простое находятся 1 320 местных жителей.В Екатеринбурге и Верхней Пышме безработица формируется из представителей сферы услуг и торговли малого бизнеса. В Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском на учет приходят по 10-13 безработных в день. В основном, это работники обрабатывающих производств.