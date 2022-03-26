Свердловские власти разработают меры поддержки фастфуда

14.25 Пятница, 1 апреля 2022
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Власти Свердловской области поддержат рестораны сферы быстрого питания в связи с уходом западных брендов. Такое заявление сделал губернатор Евгений Куйвашев на заседании оперштаба по устойчивости экономики и социальной сферы.

Глава региона поручил правительству Свердловской области продумать меры по поддержке фастфуда. Основная задача – сохранить заведения и персонал, чтобы они смогли продолжить работать под другой вывеской. Для этого могут выделить специальные гранты.

По данным министерства АПК региона, на данный момент о своем уходе с рынка заявили два иностранных бренда. Несмотря на это, сейчас в Свердловской области продолжают работать крупные западные сети фастфуда: McDonald’s, KFC, Burger King.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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