Свердловские власти разработают меры поддержки фастфуда

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Власти Свердловской области поддержат рестораны сферы быстрого питания в связи с уходом западных брендов. Такое заявление сделал губернатор Евгений Куйвашев на заседании оперштаба по устойчивости экономики и социальной сферы.Глава региона поручил правительству Свердловской области продумать меры по поддержке фастфуда. Основная задача – сохранить заведения и персонал, чтобы они смогли продолжить работать под другой вывеской. Для этого могут выделить специальные гранты.По данным министерства АПК региона, на данный момент о своем уходе с рынка заявили два иностранных бренда. Несмотря на это, сейчас в Свердловской области продолжают работать крупные западные сети фастфуда: McDonald’s, KFC, Burger King.