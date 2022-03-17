Екатеринбуржцы пожаловались на дефицит специализированных кормов и лекарств для животных
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга столкнулись с дефицитом специализированных кормов и лекарств для домашних животных. Сильнее всего от этого страдают благотворительные фонды и приюты.
Как рассказала порталу Е1 директор фонда «Зоозащита» Анна Вайман, финансовые кураторы стали отказываться оплачивать содержание собак, и нагрузка вновь легла на плечи волонтеров. По ее словам, содержание одной собаки в приюте обходится в 4500 рублей.
Напомним, что ранее «Вечерние ведомости» писали о прогнозируемом представителями зообизнеса росте цен на специализированные корма для домашних животных, а также о дефиците диетических и лечебных кормов, предпосылки для которого возникли достаточно давно.
Однако это не единственная беда. С полок зоомагазинов также исчезли важные для животных лекарства.
«Есть животные, которые находятся пожизненно на определенном медикаменте, а сейчас этого препарата нет и заменить его нечем, так как аналог стоит 60 тысяч рублей. Наш пожилой пес пожизненно принимает другое лекарство, апоквел, 100 таблеток которого раньше можно было купить за 7500 рублей, а сейчас — за 14 тысяч и даже 26 тысяч. Этих таблеток хватает на полтора месяца», – рассказали порталу в благотворительном фонде.
Как рассказала порталу Е1 директор фонда «Зоозащита» Анна Вайман, финансовые кураторы стали отказываться оплачивать содержание собак, и нагрузка вновь легла на плечи волонтеров. По ее словам, содержание одной собаки в приюте обходится в 4500 рублей.
Напомним, что ранее «Вечерние ведомости» писали о прогнозируемом представителями зообизнеса росте цен на специализированные корма для домашних животных, а также о дефиците диетических и лечебных кормов, предпосылки для которого возникли достаточно давно.
Однако это не единственная беда. С полок зоомагазинов также исчезли важные для животных лекарства.
«Есть животные, которые находятся пожизненно на определенном медикаменте, а сейчас этого препарата нет и заменить его нечем, так как аналог стоит 60 тысяч рублей. Наш пожилой пес пожизненно принимает другое лекарство, апоквел, 100 таблеток которого раньше можно было купить за 7500 рублей, а сейчас — за 14 тысяч и даже 26 тысяч. Этих таблеток хватает на полтора месяца», – рассказали порталу в благотворительном фонде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!