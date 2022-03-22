В Екатеринбурге запанирован ремонт улицы Белинского
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
С 1 мая до 15 июля в Екатеринбурге планируется ремонт улицы Белинского от Малышева до Декабристов. Для того, чтобы провести ремонтные работы на этом участке, потребовалось разрешение свердловских археологов.
Дело в том, что вдоль этого участка стоят памятники архитектуры. Среди них гостиница «Центральная», библиотека, дом мещанки Александры Андреевой и другие.
«При производстве работ необходимо соблюдать технологии, предусмотренные рабочей документацией и избегать вибрационных и иных видов нагрузок, которые могут оказать негативное воздействие на объект», – говорится на сайте регионального управления госохраны памятников.
Там также отмечается, что в случае ухудшения состояния памятников, работы будет нужно приостановить до выяснения причин.
Дело в том, что вдоль этого участка стоят памятники архитектуры. Среди них гостиница «Центральная», библиотека, дом мещанки Александры Андреевой и другие.
«При производстве работ необходимо соблюдать технологии, предусмотренные рабочей документацией и избегать вибрационных и иных видов нагрузок, которые могут оказать негативное воздействие на объект», – говорится на сайте регионального управления госохраны памятников.
Там также отмечается, что в случае ухудшения состояния памятников, работы будет нужно приостановить до выяснения причин.
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