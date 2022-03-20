В Екатеринбурге разморозят проект небоскрёба «Opera Tower»

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Уральский застройщик «Атомстройкомплекс» продолжит работу над проектом небоскрёба «Opera Tower» в центре Екатеринбурге. Сейчас он находится в стадии эскизного проектирования.«Работа над проектом такого уровня и значимости для города требует достаточно много времени. Сейчас мы активно над ним работаем, планы сохраняем», – рассказали порталу Е1 в пресс-службе девелопера.В декабре 2021 года глава компании Валерий Ананьев говорил, что начать строительство планируется уже в 2022 году.