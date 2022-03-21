В Свердловской области усилили горячую линию для предпринимателей
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области усилии горячую линию для малого и среднего бизнеса, запущенную еще в 2020 году в период коронакризиса. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Горячую линию усилили дополнительными специалистами и юристами. На вопросы бизнесменов в режиме экспресс-консультация отвечают 17 сотрудников Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и четыре приглашенных юриста.
Добавим, что горячая линия для бизнеса на базе СОФПП работает каждый день с 09:00 до 18:00. Обратиться за консультацией предприниматели могут по телефону 8 (800) 500-77-85, на сайте СОФПП, на портале малого и среднего бизнеса области или по электронной почте sof@sofp.ru.
Горячую линию усилили дополнительными специалистами и юристами. На вопросы бизнесменов в режиме экспресс-консультация отвечают 17 сотрудников Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и четыре приглашенных юриста.
Добавим, что горячая линия для бизнеса на базе СОФПП работает каждый день с 09:00 до 18:00. Обратиться за консультацией предприниматели могут по телефону 8 (800) 500-77-85, на сайте СОФПП, на портале малого и среднего бизнеса области или по электронной почте sof@sofp.ru.
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