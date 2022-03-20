«Whoosh» планирует в два раза увеличить парк элеткросамокатов в Екатеринбурге
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сервис «Whoosh» планирует в два раза увеличить парк электросамокатов в Екатеринбурге. Также в компании пообещали расширить кикшеринговую зону и включить туда отделённые районы города.
Как рассказали порталу 66.ру в пресс-службе сервиса, зону поездок также планируют увеличить на Уралмаше. Когда именно самокаты будут доступны для горожан, в «Whoosh» не уточняют. Всё будет зависеть от погоды.
Напомним, что в этом году в Нижнем Тагиле должны будут впервые появиться шеринговые электросамокаты под брендом «toGO». Отмечается, что эта сеть заработает также в Екатеринбурге и Первоуральске.
Как рассказали порталу 66.ру в пресс-службе сервиса, зону поездок также планируют увеличить на Уралмаше. Когда именно самокаты будут доступны для горожан, в «Whoosh» не уточняют. Всё будет зависеть от погоды.
Напомним, что в этом году в Нижнем Тагиле должны будут впервые появиться шеринговые электросамокаты под брендом «toGO». Отмечается, что эта сеть заработает также в Екатеринбурге и Первоуральске.
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