В Нижнем Тагиле откроется первый в городе шеринг самокатов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле уже в этом году появится первый в городе сервис краткосрочной аренды электросамокатов под брендом «toGO». Всего тагильчанам будет предоставлено 150 шеринговых самокатов.Как пишет АН «Между строк», сейчас представители компании вместе с екатеринбургским партнёром разрабатывают карту расположения паркингов. Также специалисты определяются с экономической составляющей. На текущий момент планируется, что одна минута будет строить от 4 до 7 рублей.Кроме этого, вместе с профильными ведомствами компания определяет зоны, на которых на аппаратном уровне скорость электросамокатов будет принудительно снижаться. Это позволит избежать аварий, например, возле школ и детских садов.Когда именно электросамокаты появятся на улицах Нижнего Тагила, пока неизвестно. Вероятнее всего, это произойдет уже после установления благоприятных погодных условий, так как аккумуляторной батареи самокатов необходима стабильная дневная и ночная температура не ниже семи градусов тепла.