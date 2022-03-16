Гипермаркеты OBI закрылись в Екатеринбурге
Экономика
Фото: Виктория Чулюкина / E1.RU
В Екатеринбурге со вчерашнего дня закрыты гипермаркеты OBI, расположенные в ТРЦ «Мега» и напротив ТРЦ «Карнавал».
На официальном сайте торгово-развлекательного центра «Мега» сообщается, что магазин OBI временно не работает. Когда торговая точка снова будет принимать покупателей, не уточняется.
Кроме того, как сообщают местные жители, сайт магазина OBI и телефоны горячей линии также не работают.
На официальном сайте торгово-развлекательного центра «Мега» сообщается, что магазин OBI временно не работает. Когда торговая точка снова будет принимать покупателей, не уточняется.
Кроме того, как сообщают местные жители, сайт магазина OBI и телефоны горячей линии также не работают.
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