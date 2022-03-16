Гипермаркеты OBI закрылись в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге со вчерашнего дня закрыты гипермаркеты OBI, расположенные в ТРЦ «Мега» и напротив ТРЦ «Карнавал».На официальном сайте торгово-развлекательного центра «Мега» сообщается, что магазин OBI временно не работает. Когда торговая точка снова будет принимать покупателей, не уточняется.Кроме того, как сообщают местные жители, сайт магазина OBI и телефоны горячей линии также не работают.